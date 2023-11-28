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Dünya

Fransa'dan skandal karar! Ülkenin prestijli Müslüman okuluna kamu desteğini kesecek

Fransa'da, Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü önde gelen liselerden Özel Averroes (İbni Rüşd) Lisesinin devletle sözleşmesinin sonlandırılması için harekete geçildiği bildirildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 14:18 - Güncelleme:
Fransa'dan skandal karar! Ülkenin prestijli Müslüman okuluna kamu desteğini kesecek
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Le Figaro'nun haberine göre, Hauts-de-France Bölge Valiliği, üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 90'ın üstünde olan Lille şehrindeki Özel Averroes Lisesinin devletle sözleşmesinin iptal edilmesi için adımlar atıyor.

Valiliğin talimatıyla toplanan özel eğitim danışma komisyonu, okulda görev yapan öğretmenlerin ve çalışanların maaşlarının devlet tarafından karşılanmasına imkan tanıyan sözleşmenin iptali için dün oy kullandı.

Komisyon üyelerinin çoğunluğu, okulla 2008 yılında yapılan sözleşmenin iptal edilmesinden yana oy verdi.

Sözleşmenin askıya alınmasına gerekçe olarak, okula yapılan bağışlar konusunda şeffaflık olmaması ve derslerde cumhuriyet değerlerine ters düşen "Selefi öğretiye" yer verilmesi gösteriliyor.

Fransa Müslümanları Federasyonundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Averroes Lisesi öğretmenleri ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin iptaline ilişkin komisyon kararının, sadece başarısıyla öne çıkan Müslüman eğitim kurumunun geleceği için değil, bütün özel kurumlar için endişe verici bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere kapılarını açmıştı. Birkaç yıl içinde öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012 yılında Averroes Ortaokulu faaliyet göstermeye başlamıştı. Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulunda eğitim görüyor.

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