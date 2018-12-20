Fransa Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den askerlerini çekme kararını açıklamasının ardından, Suriye'de askeri varlığı bulunan Fransa'dan açıklama geldi.

Reuters haber ajansının aktardığıan göre, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Suriye'de "şimdilik" kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Terör örgütü DEAŞ'ın zayıfladığını ama Suriye'de haritadan silinmediğini belirten Parly, DEAŞ'ı Suriye'de son kalesi olan Hajin'de kesin bir yenilgiye uğratmak için mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirtti.