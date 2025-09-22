İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
  Fransa'dan tarihi karar! Macron: Ülkemin Filistin devletini tanıdığını ilan ediyorum
Dünya

Fransa'dan tarihi karar! Macron: Ülkemin Filistin devletini tanıdığını ilan ediyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Macron ayrıca, “Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor' diye konuştu.

22 Eylül 2025 Pazartesi 22:22
Fransa'dan tarihi karar! Macron: Ülkemin Filistin devletini tanıdığını ilan ediyorum
Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı.

"HER ŞEY SAVAŞIN ŞİMDİ HATTA DAHA ERKEN SONA ERDİRİLMESİNİ GEREKTİRİYOR"

Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.

"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARI ALDILAR

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor.

Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.

