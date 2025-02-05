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Dünya

Fransa'dan Trump'a ''Gazze'' tepkisi

Fransa, Gazze'nin geleceğinin üçüncü bir devletin kontrolünde değil, gelecekteki Filistin Devleti'nde olması gerektiğini belirtti.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Fransa'dan Trump'a ''Gazze'' tepkisi
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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterildi.

Gazze halkının zorla yerinden edilmesi durumunda bunun uluslararası hukuku ihlal ve Filistinlilerin meşru taleplerine yönelik bir saldırı teşkil edeceği belirtilen açıklamada, Fransa'nın buna karşı çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesinin 2 devletli çözümün önünde ciddi bir engel oluşturacağı ve bölgenin tamamını istikrarsızlaştıracağı, 2 devletli çözümün Filistinliler ve İsrailler için uzun vadede güvenlik ve barışı sağlayabilecek tek çare olduğu vurgulandı.

"Gazze'nin geleceği üçüncü bir devletin kontrolü perspektifinde değil, Filistin Yönetimi himayesinde kurulacak gelecekteki Filistin Devleti bünyesinde olmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, Fransa'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın tek taraflı ilhakına karşı çıkmayı sürdüreceği kaydedildi.

- TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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