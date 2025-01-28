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Dünya

Fransa'dan Trump'a 'Gazze' tepkisi: Kabul edilemez

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin 'temizlenmesi için' Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi çağrısına ilişkin, 'Gazze halkının zorla yerinden edilmesi kabul edilemez.' ifadesini kullandı.

AA28 Ocak 2025 Salı 18:03 - Güncelleme:
Fransa'dan Trump'a 'Gazze' tepkisi: Kabul edilemez
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine ilişkin yakın zamanda yaptığı açıklamalarla ilgili Fransa'nın tutumu nedir?" sorusuna yazılı cevap verdi.

"İSTİKRARSIZLAŞTIRMA FAKTÖRÜ TEŞKİL EDECEKTİR"

Fransa'nın bu konudaki tutumunun değişmediği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Gazze halkının zorla yerinden edilmesi kabul edilemez. Bu, sadece uluslararası hukuka yönelik ağır bir ihlal olmakla kalmayıp, aynı zamanda 2 devletli çözüme yönelik ciddi bir engel ve Mısır ve Ürdün gibi yakın ortaklara yönelik istikrarsızlaştırma faktörü teşkil edecektir."

Açıklamada, Gazze'nin istikbalinin, gelecekteki Filistin Devleti'nin bünyesinde olması gerektiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

  • Fransa Dışişleri
  • Gazze Halkı
  • Yerinden Edilme

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