Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Parly: Suriye'den çekilme kararı oldukça sıkıntılı
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren Fransa'nın, Trump'ın çekilme kararına tepkisi dinmiyor. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Floransa Parly, Trump'ın Suriye'den çekilme kararının oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi.
- star.com.tr
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Floransa Parly, Trump'ın Suriye kararının oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi. Parly, Suriye'de hala bitirilmesi gereken işler kaldığını belirtti.
Suriye'den çekilme konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmazlığa düştüğü için görevinden Şubat'ta ayrılmaya karar veren ABD Savunma Bakanı James Mattis hakkında da açıklamada bulunan Parly, Mattis'in "harika bir asker" ve "her durumda ortak" olduğunu ifade etti.
Teröristlere Fransa sahip çıktı
ABD ile beraber Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığı bulunan ve Suriye Demorkatik Güçleri (SDG) paravanı altında faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren Fransa'nın, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepkisi dinmiyor.
Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, dün yapıtığı açıklamada ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' diyerek, Fransa tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıkmaya devam edileceğini gözler önüne sermişti.
Terör örgütüne yakın hesapların sosyal medya üzerinden aktardığına göre, YPG/PKK paravanı SDG'nin sözde siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed ve Riad Dara'nın bugün Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmelerde bulunacağı iddia edildi.
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