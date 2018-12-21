Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Parly: Suriye'den çekilme kararı oldukça sıkıntılı

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Floransa Parly, Trump'ın Suriye kararının oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi. Parly, Suriye'de hala bitirilmesi gereken işler kaldığını belirtti.

Suriye'den çekilme konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmazlığa düştüğü için görevinden Şubat'ta ayrılmaya karar veren ABD Savunma Bakanı James Mattis hakkında da açıklamada bulunan Parly, Mattis'in "harika bir asker" ve "her durumda ortak" olduğunu ifade etti.

Teröristlere Fransa sahip çıktı

ABD ile beraber Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığı bulunan ve Suriye Demorkatik Güçleri (SDG) paravanı altında faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren Fransa'nın, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepkisi dinmiyor.