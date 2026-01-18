İSTANBUL 4°C / 1°C
18 Ocak 2026 Pazar
  Fransa'dan Trump'a uyarı: ABD için de olumsuz sonuçlar doğurur
Dünya

Fransa'dan Trump'a uyarı: ABD için de olumsuz sonuçlar doğurur

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, ABD Başkanı Trump'ın Grönland gerekçesiyle Avrupa ülkelerine tarife uygulama kararının ABD için de olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

18 Ocak 2026 Pazar 15:45
Fransa'dan Trump'a uyarı: ABD için de olumsuz sonuçlar doğurur
Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirme kararının ABD için de olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Genevard, Europe 1 ve CNews'e yaptığı açıklamada, Trump'ın Avrupalı ülkelere gümrük vergisi getirme kararını değerlendirdi.

Bakan Genevard, "Bu tarifeleri tırmandırmasından (Trump'ın) çiftçilerinin ve endüstrilerinin de kaybedecek çok şeyi var." dedi.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

