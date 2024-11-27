İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2024 Çarşamba / 26 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6587
  • EURO
    36,5888
  • ALTIN
    2942.82
  • BIST100
    9639.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'dan UCM açıklaması: Netanyahu ile yakın iş birliğine devam edeceğiz
Dünya

Fransa'dan UCM açıklaması: Netanyahu ile yakın iş birliğine devam edeceğiz

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Paris'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
Fransa'dan UCM açıklaması: Netanyahu ile yakın iş birliğine devam edeceğiz
ABONE OL
Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerine uyacağı belirtilen açıklamada, devletlerin Roma Statüsü çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam iş birliği yapma yükümlülüğünün bulunduğu ifade edildi. Ancak bunun yanı sıra Roma Statüsü'nün bir devletin, UCM'ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlıklarına ilişkin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranmaya zorlanamayacağını da içerdiği kaydedildi. Bu dokunulmazlıkların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer ilgili bakanlar için de geçerli olduğu aktarılan açıklamada, "UCM'nin bizden bu kişilerin tutuklanmasını ve teslim edilmesini talep etmesi halinde bu hususun dikkate alınması gerekecektir" denildi.

Fransa'da hükümet krizi! Başbakan finans piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanacağı uyarısında bulundu

Bakanlık açıklamasında, "Hukukun üstünlüğüne, profesyonel ve bağımsız adalet sistemine saygı göstermeye kararlı iki demokrasi olan Fransa ve İsrail arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk çerçevesinde Fransa, Başbakan Netanyahu ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam etmeyi amaçlamaktadır" ifadesine yer verildi.

Fransa'dan Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım'da Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.