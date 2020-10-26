Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna Arap ülkelerinden tepki yağdı

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:05

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Amman'daki Fransa Büyükelçisi Veronique Volan'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin, "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasını kabul etmeyen" tutumunu kendisine bildirdi.

Safedi, ifade özgürlüğü adı altında Hazreti Muhammed'e ve diğer peygamberlere hiçbir şekilde hakaretin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

- CEZAYİR'DEN AŞIRILIK YANLISI SÖYLEMLE YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Cezayir Cumhurbaşkanlığına bağlı Yüksek İslam Konseyi ise yayımladığı yazılı açıklamada, "Bir arada yaşama ve hoşgörünün simgesi Hazreti Muhammed'in şahsına ve dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca kişinin benimsediği İslam dinine yönelik Fransa'daki akıl almaz kampanyayı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Konsey, dünyadaki akil insanlara, dini örgütlere, insan hakları kuruluşlarına bu insanlık dışı aşırılık yanlısı söylemle yüzleşme çağrısında bulundu.

- IKBY MİLLETVEKİLLERİ FRANSA'NIN İSLAM KARŞITI TUTUMUNU KINAYAN BİLDİRİ İMZALADI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) farklı partilerden 25 milletvekili de Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınayan bildiri yayımladı. Milletvekilleri tarafından imzalanan bildiri, Erbil'deki Fransız Konsolosluğuna iletildi.

Bildiride, Fransız yetkililerin bir arada yaşamayı savunmaları ve halkların kutsal değerlerine saygı göstermeleri ve başka din mensuplarının duygularını incitmememeleri gerektiği ifadesine yer verildi.

Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumuna İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi kurumların yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden tepkiler gelmişti.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.