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Dünya

Fransa'nın İsrail'e desteğine tepki çekmek istediler! Lübnan'da elçilik önündeki eyleme izin verilmedi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 'minyatür tabut ve kanlı kefenlerle' Fransa Büyükelçiliği önünde Paris'in Tel Aviv yönetimine verdiği desteğe tepki çekmek için eylem yapmak isteyen gruba, güvenlik güçleri izin vermedi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Fransa'nın İsrail'e desteğine tepki çekmek istediler! Lübnan'da elçilik önündeki eyleme izin verilmedi
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Çocuklarıyla Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İsrail'in saldırıları altında ölen binlerce Gazzeli çocukla dayanışma ve Paris'in Tel Aviv yönetimine verdiği desteğe tepki göstermek istedi.

Ancak güvenlik güçlerinin elçilik önünde eyleme izin vermemesi üzerine aileler, gösterilerini Beyrut Ulusal Müzesi önünde gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırısında ölen çocukların isimlerinin yazıldığı karton çocuk tabutları ve kırmızıya boyanmış kefenleri yere seren eylemciler, ağızlarına da "Ateşkes" etiketi yapıştırıp bir süre sessizce bekledi.

Konuşma veya slogan yerine oldukları yerde duran eylemciler ardından saldırı anında çığlık atan çocuklar, anne ve babalarının haykırışının yer aldığı ses kayıtlarını hoparlörden açtı.

Dayanışma gösterisine katılan annelerden Danya Dandaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aileler ve öğrenciler, Gazze'deki çocukların haykırışlarına sessiz kalan Fransa'nın Büyükelçiliği önünde "sessiz bir eylem" gerçekleştirmek istedik. Ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi." dedi.

Fransa'nın "sömürgeci" olduğunu ifade eden Dandaşi, Fransa'nın İsrail'e verdiği destek neticesinde nelerin meydana geldiğini Fransa Büyükelçilik çalışanlarına hatırlatmak için toplanmak istediklerini kaydetti.

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