Fransa'nın karanlık yüzü! Yunanistan'a Türkiye karşısında askeri destek

Star.com.tr 23 Mart 2021 Salı 19:04 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 19:11

Fransız La Tribune'ün haberine göre Fransa, Yunanistan'ın firkateyn siparişi karşılığında Jean Bart ve Latouche-Tréville destroyerlerini ücretsiz devretmeyi teklif etti.



Fransa'nın iki destoreyr teklifine Yunanistan'ın sıcak baktığı fakat daha fazla taleplerini olduğu iddia edildi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yeni bir donanma hazılayan Yunanistan silahlanmaya ve modernizasyon çalışmalarına hız verdi.

Dört yeni savaş gemisi satın alacak Yunanistan, Almanya'dan ve Fransa'dan gelen tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.

Donanmasını hızlı bir şekilde yenilemek isteyen Yunanistan uluslararası ihale açarak ülkelere çağrı yapan Yunanistan Savunma Bakanı öncelikli hedeflerinin hali hazırda kullanılan gemilere yönlendirdi.

Fransız donanması eğer Yunanistan'ın kendisinden fırkateyn alırsa emekliye ayırmaya hazırladığı iki destoyeri Yunanistan Donanması'na vereceğini bir teklif yaptı.

Teklifi iletmek üzere Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Perşembe günü Atina'yı ziyaret edecek.

Star.com.tr