İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5565
  • EURO
    47,7204
  • ALTIN
    4377.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'nın kararına iki ülkeden destek: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

Fransa'nın kararına iki ülkeden destek: Memnuniyetle karşılıyoruz

Ürdün ile Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni eylülde tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Fransa'nın kararına iki ülkeden destek: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABONE OL

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma niyetini açıklamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bu adımın, iki devletli çözümün somutlaştırılması ve işgalin sona erdirilmesi yönünde doğru bir adım olacağı ifade edilen açıklamada, bunun, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız, egemen devletlerini kendi toprakları üzerinde kurma hakkını inkar etmeye yönelik çabalara karşı önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Fransa'nın açıklamasının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin tanınmasını hedefleyen uluslararası çabalarla uyumlu olduğu belirtilen açıklamada, Ürdün'ün Filistin halkının özgürlük, işgalin sona erdirilmesi, kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletlerini kendi toprakları üzerinde kurma hakkını destekleme konusundaki tutumunun sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da kararı memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu "tarihi" kararın, uluslararası toplumun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkı konusundaki mutabakatını ortaya koyduğu belirtildi.

Uluslararası kararların uygulanmasına katkı sağlayacak ve uluslararası hukuka bağlılığı güçlendirecek adımların atılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, henüz tanımamış olan diğer ülkelere de bu "olumlu" adımı izlemeleri, barışı ve Filistin halkının haklarını destekleyen ciddi tutumlar sergilemeleri yönünde çağrı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.