Fransa'nın 'karikatür' ikiyüzlülüğü! İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez'

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği, kendilerine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerini hedef alan karikatürleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelişme üzerine, Fransa'da, sosyal medyada Avrupalılara ilişkin paylaşılan bir karikatür nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinin Twitter'da paylaştığı karikatürün kabul edilemez olduğu belirtildi.

Büyükelçi Meshkov'un bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rusya ile diyalog kanalını sürdürmeye çabalıyoruz ancak bu eylemler tamamen orantısız." ifadesine yer verildi.

Fransız basınındaki haberlerde, büyükelçiliğin Twitter'da paylaştığı karikatürde, diz çökmüş Avrupalıların, ABD'yi temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedildi.

Söz konusu paylaşım daha sonra silindi.

AKILLARA MACRON'UN AÇIKLAMASI GELDİ: KARİKATÜRLER ÖZGÜRLÜKTÜR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2020 yılının sonlarında, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlere ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Fransa'da her şeyin karikatürü yapılır" demişti.