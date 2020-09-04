Fransa'nın kirli planları tutmadı: Macron yeni işgalci olarak geliyor!

AA 04 Eylül 2020 Cuma 23:39 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 23:39

Şeyh Tufeyli, bugün verdiği cuma hutbesinde, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından ülkeyi iki kez ziyaret eden Macron'un Lübnan'a yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Hiç kimsenin Macron'u şefkatli görmemesi uyarısında bulunan Şeyh Tufeyli, "Fransa'yı Hristiyanlar için şefkatli ülke olarak görenler veya İran'ı Şiiler için şefkatli ülke olarak görenler çok yanlış görüyordur." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yöneticilerin Macron'a karşı tutumlarını da eleştiren Şeyh Tufeyli, şunları kaydetti:

"Lübnan'daki siyasi kesimin tümü Macron'a boyun eğdi. Eğer ülkede toplumsal, ekonomik ve güvenlik alanlarını yıkan bir felaket var düşüncesiyle buna başvurmuşsanız, bu yıkıma yol açan sizlersiniz. (Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız komutanı General Henri) Gouraud ülkeleri işgal için gelmişti, Macron da şu anda aynı düşünceyle yeni işgalci olarak geliyor."

Şeyh Tufeyli, Beyrut'taki korkunç patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab'ın yerine Mustafa Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesini ise Lübnanlı siyasi partilerin hiç rolü olmayan bir gelişme olarak yorumladı.

Şeyh Tufeyli kimdir?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri olan Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Şeyh Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti. Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.



Beyrut'u ağustos ayında iki kez ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönünde halktan tepkiler gelmişti.

Macron'un pazartesi günü Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaretinin hemen öncesinde sürpriz şekilde hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'in Fransa tarafından Lübnanlı siyasetçilere dayatıldığı yorumları gelmeye devam ediyor.