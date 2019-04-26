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'Fransa'nın silahlarının Yemen'de kullanıldığı' haberini yapan 3 gazeteciye 'devlet sırrı' soruşturması

Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Yemen’de kullanıldığına dair yaptıkları haberin 'ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı' gerekçesiyle üç gazeteci, Fransa İç İstihbarat Birimine ifadeye çağrıldı.

  • AA
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Fransa’da 3 gazetecinin, bu ülkenin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen’de kullanıldığına dair yaptıkları haberlerin “ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı” gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Basın kuruluşları Mediapart, Arte Info, Disclose ve Konbini’den yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de kullanıldığına ilişkin yazılan haberin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle Savunma Bakanlığının şikayeti üzerine Paris Savcılığı tarafından ön soruşturma açıldığı belirtildi.

Aynı gerekçeyle 3 gazetecinin DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı aktarılan açıklamada, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanılarak yapılan haberin kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

"Bu soruşturma basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki gösterilerek bu kişilerin mesleğini yaptıkları bildirildi.

Açıklamada, "Fransızların, savaş suçlarıyla suçlanan ülkelere satılan silahların kullanımı hakkında bilgi sahibi olma hakkı var mı sorusuna hükümet tehditle cevap vermeyi tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen hafta yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Haberde, belgede, Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad'ın, Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

Belgede, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği bildirilmişti.

Belgede, Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirilmişti.

Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

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