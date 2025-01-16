Fransa'nın Ukrayna'ya asker sevki senaryosu tatbikatı yaptığı iddia edildi

Intelligence Online internet sitesinin haberinde, Fransız ordusuna bağlı Kara Özel Harekat Komutanlığının (CAST) 3 bin 200 personelinin, Rusya'nın Belarus üzerinde olası bir ilerleme kaydetmesi durumunda Ukrayna'ya asker sevki senaryosu üzerine tatbikat yaptığı iddia edildi.

Haberde, Ukrayna'nın Dinyeper Nehri kıvrımına benzer bir alanda "Persee" adı verilen gizli tatbikatın sonbaharda gerçekleştiği belirtildi.

Bir hafta süren tatbikatta, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'de Rusya ordusunun ilerleyişini durdurmak için kullandığı askeri manevralar üzerinde çalışıldığı aktarılan haberde, tatbikat sırasında Fransız ve Çin dronları kullanıldığı, bazı katılımcıların bu denli hassas görevlerde Çin dronlarının yaygın kullanımına şaşırdığı öne sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen yılın şubat ayında "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığını" açıklamıştı.

Le Monde gazetesinin Kasım 2024'teki bir haberinde de Fransa ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlikler gönderme seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti.

Gazete, geçen hafta da Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna topraklarına Avrupalı asker gönderme olasılığını yeniden masaya yatırdığını belirten bir haber paylaşmıştı.

