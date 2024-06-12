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Dünya

Fransa'nın Var vilayetinde yangın: 600 hektar yeşil alan küle döndü

Fransa'nın güneyinde bulunan Var vilayetinde çıkan yangın nedeniyle 600 hektar yeşil alan yandı.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 01:11 - Güncelleme:
Fransa'nın Var vilayetinde yangın: 600 hektar yeşil alan küle döndü
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Var itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.00 sularında Vidauban kasabasında yeşil alanda yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek üzere 430 itfaiye eri, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine gönderildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın şu ana kadar 600 hektar yeşil alanı kül etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.

Her iki kasabanın belirli noktalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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