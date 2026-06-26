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Dünya

Fransa'ya Afrika'dan bir darbe daha! Diplomatik ilişkileri kestiler

Burkina Faso hükümeti, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Fransa'nın, ülkenin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, 'neo-sömürgeci emeller' güttüğü, yıkıcı ağlara ve terör örgütlerine destek verdiği iddia edildi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Fransa'ya Afrika'dan bir darbe daha! Diplomatik ilişkileri kestiler
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Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibarıyla sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, kararın Burkina Faso ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin kapsamlı değerlendirme sonucunda alındığı belirtilerek, karşılıklı saygı, güven, iç işlerine karışmama ve ulusal egemenlik ilkelerine dayalı ilişkilerin sürdürülmesi için gerekli koşulların artık sağlanmadığı vurgulandı.

Fransa'nın, ülkenin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, "neo-sömürgeci emeller" güttüğü, yıkıcı ağlara ve terör örgütlerine destek verdiği iddia edilen açıklamada, Fransa'nın Burkina Faso'ya yönelik söylem ve tutumlarının ülkeyi uluslararası toplum nezdinde yalnızlaştırmayı amaçladığı öne sürüldü.

Açıklamada, iki ülke halkları arasındaki tarihi, insani, kültürel ve sosyal bağların hedef alınmadığı, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin yalnızca devletler arasındaki kurumsal diplomatik çerçeveyi kapsadığı kaydedildi.

Ülkedeki Fransız vatandaşları ile diğer yabancıların güvenliğinin sağlanacağı ve haklarının korunacağı belirtilen açıklamada, Burkina Fasolulara, Fransız vatandaşlarına karşı hukuka uygun ve sorumlu davranmaları çağrısında bulunuldu.

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