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Dünya

Fransa'ya başbakan aranıyor!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimlerde mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan 4 partinin oluşturduğu solcu ittifak henüz başbakanlık için ortak bir isim üzerinde uzlaşamadı. Macron'un aşırı sağın yükselişine karşı siyaset arenasına “netlik getirmek” için gittiği erken seçimlerin sonuçları, ülkeyi tarihinde alışık olmadığı koalisyon hükümeti sürecine soktu.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 07:49 - Güncelleme:
Fransa'ya başbakan aranıyor!
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Erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste 178 milletvekili ile en fazla sandalyenin sahibi olan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı partileri, ülkenin başbakanı olarak görmek istedikleri isim konusunda müzakerelerini sürdürüyor.

Macron'un aşırı sağın yükselişine karşı siyaset arenasına "netlik getirmek" için gittiği erken seçimlerin sonuçları, ülkeyi tarihinde alışık olmadığı koalisyon hükümeti sürecine soktu.

Hiçbir parti ya da ittifakın mecliste salt çoğunluk olan 289 sandalyeye ulaşamadığı seçimlerde, en fazla milletvekili çıkaran solcu ittifak bir yandan "hükümet kurmaya hazırız" mesajı verirken diğer yandan başbakan adayı belirlemeye hazır olmadığı sinyalini veriyor.

İttifakı oluşturan en büyük parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile ittifakta yer alan Fransa Komünist Parti (PCF) başbakanlık için Reunion Bölgesel Konsey Başkanı Huguette Bello'ya sıcak bakarken, ittifakın ikinci büyük partisi Sosyalist Parti'den (PS) Bello'ya onay çıkmadı.

Bello'ya yeşil ışık yakmayan Sosyalist Partinin bugün yapılan Ulusal Konseyinde, ortak bir aday belirlenmesi için sol cephedeki partilerle müzakerelerin sürdürülmesi istendi.

Başbakanlık koltuğu için parti başkanı Olivier Faure'u öne çıkarmak isteyen sosyalistler ile diğer sol partilerin bir isim üzerinde uzlaşıp uzlaşamayacağı bilinmiyor.

Macron'un Fransız aşırı sağının 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci çıkması üzerine, aşırı sağın yükselişini önlemek için kararını aldığı seçimlerin ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da yapılmıştı. Seçimlerde, 178 sandalye ile en fazla milletvekiline ulaşan, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı olmuştu.

Yeni Halk Cephesi ittifakında ülkenin önde gelen sol partilerinden PS, LFI, PCF ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

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