Attaf, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek "Afrika'da Sömürgeciliğin Kriminalizasyonu; Tarihsel Adaletsizliklerin Düzeltilmesi" konferansının açılışında konuştu.

Afrika'nın, sömürge döneminde halklarına karşı işlenen suçların açıkça itiraf edilmesini isteme hakkı olduğunu kaydeden Attaf, "İtiraf ve işlenen suçları kabullenme, Afrika ülkeleri ve halklarının dışlanma, ötekileştirme ve geri kalmışlık nedeniyle hala ağır bedeller ödediği bu dönemin kalıntılarıyla başa çıkmak için yapabileceğimiz şeylerin en basitidir." dedi.

Sömürgeciliğin bazı uygulamalarını suç saymak yerine, sömürgeciliğin kendisini suç saymanın zamanının geldiğini kaydeden Attaf, Afrika'nın meşru bir hak olarak tazminat ve yağmalanmış malların iadesini talep etme hakkı olduğuna işaret etti.

Fransa'nın Cezayir'deki sömürgesiyle (1830-1962) ilgili de konuşan Attaf, bu sömürgenin modern tarihin en uzun ve en şiddetli yerleşimci sömürge projesi olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın, Cezayir halkına karşı toprak ve emlak müsaderesi, yağma ve talan da dahil olmak üzere her türlü soykırımı işlediğini vurgulayan Attaf, sürgün edilen Cezayirlilerin sayısının 2-3 milyona ulaştığını ve bunun o dönemde nüfusun üçte birine tekabül ettiğini dile getirdi.

Attaf, Fransa'nın Cezayir'de gerçekleştirdiği nükleer denemelerin de halen insanlar ve çevre üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

Konferans bitiminde "sömürgeciliğin kabul edilmesi, suç sayılması ve tazminat" taleplerinden oluşan Cezayir Bildirgesinin açıklanması bekleniyor.