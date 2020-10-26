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Dünya

Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdılar

Filistin'de, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak düzenlenen gösterilerde Filistinliler Türk bayrağı taşıdı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 07:35 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 07:35
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Filistin'de, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak düzenlenen gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un posterlerini yaktı.

Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Filistinli, Macron'un açıklamalarını reddettiklerini belirtti.

Göstericiler, sürekli olarak İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i savunması nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini ve Türk bayrakları taşıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Naleyn beldesinde bir araya gelen Filistinliler de "Peygamberimiz kırmızı çizgidir. Anam babam sana feda ey Resul. Fransa terörist ve ırkçı bir devlettir." yazılı pankartlar açtı.

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