İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'yı sarsan okul saldırısı! Öğretmenini defalarca bıçakladı
Dünya

Fransa'yı sarsan okul saldırısı! Öğretmenini defalarca bıçakladı

Fransa'nın güneyindeki Alpes-Cote d'Azur bölgesinde La Guicharde Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini birden fazla kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Fransa'yı sarsan okul saldırısı! Öğretmenini defalarca bıçakladı
ABONE OL

Fransa'da bir ortaokulda dehşet verici bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Alpes-Cote d'Azur bölgesindeki Sanary-sur-Mer kasabasında bulunan La Guicharde Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini birden fazla kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

CİNAYETE TEŞEBBÜS ŞÜPHESİ İLE GÖZALTINA ALINDI

Toulon kentinin Cumhuriyet Savcısı Raphael Balland olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmeni en az 3 kez bıçakladığını ve ardından cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alındığını belirtti. Balland, "Bildiğimiz tek şey, son dönemde öğretmenle aralarında gerginlikler olduğu ve öğrencinin ona öfkeli olduğudur" ifadelerini kullandı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray olayın yaşandığı ortaokula giderek, "Düşüncelerim mağdurla, ailesiyle ve derin bir şok yaşayan tüm eğitim camiasıyla birlikte" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Fransız lider Emmanuel Macron'un öğretmenin sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

FRANSA'DA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BIÇAKLI SALDIRILAR GERÇEKLEŞMİŞTİ

Fransa'da geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki öğrenci, bir eğitim görevlisini bıçaklamış ve cinayetle suçlanmıştı. Ayrı bir olayda ise bir öğrenci, Nantes kentinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda bir kız öğrenciyi öldürmüş ve birçok öğrenciyi yaralamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.