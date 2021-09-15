TRT Haber 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:56 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:47

2022'de Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklaması beklenen aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, televizyon kanalı CNEWS'te İslam karşıtı ifadeler kullandı.

Zemmour, Son kitabı "La France n'a pas encore dit son dernier mot"un (Fransa henüz son sözünü söylemedi) Fransa'nın kaybettiği emperyal prestijini geri kazanma vizyonunu ortaya koyduğu bir kampanya kitabı olacağını duyurdu.

"Fransa için iyi fikirlere sahip olduğumu düşündükleri için beni aday olmaya zorluyorlar" diyen yazar, adaylığını resmi olarak açıklamadı. Ancak İslam düşmanlığını körükleyen seçim vaadini duyurdu.

MUHAMMED İSMİNE YASAK

TRT Haber'in haberine göre, seçildiği takdirde hangi politikaları uygulayacağı sorusuna Zemmour, "ilk adımlarımdan biri Fransızca olmayan Muhammed ismini yasaklamak olacak" cevabını verdi.

"Eğer 3'üncü nesil hala çocuğuna Muhammed adını veriyorsa, bunu son derece üzücü buluyorum. Normal olarak bir önceki neslin zaten ismini değiştirmiş olması gerekiyordu. Müslümanlar çocuklarına Muhammed adını veremeyecek. İkinci isim olarak verebilir"

Eric Zemmour'un sözlerine mensubu olduğu aşırı sağ cephe de dahil hemen tüm çevrelerden tepki geldi.

63 yaşındaki siyasi yorumcu, kışkırtıcı söylemleri nedeniyle CNews'te yayın yasağı aldı.

DEFALARCA CEZA ALDI

Kariyerine siyaset muhabiri olarak başlayan Zemmour, televizyon programlarında gösterdiği yabancı düşmanlığıyla giderek daha fazla tanınmaya başladı. İslam ve etnik azınlıklar hakkındaki yorumları, onu sürekli yasal sıkıntıya soktu.

Şubat 2019'da bir Fransız mahkemesi Zemmour'u "ırksal nefreti kışkırtmaktan" suçlu buldu ve binlerce euro para cezası ödemesine hükmetti.