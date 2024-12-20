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Dünya

Fransız askerleri için süre verildi! Bir ülkeden daha kovuluyorlar

Çad yönetimi, Paris hükümetinden, ülkesindeki Fransız askerlerinin tamamının 31 Aralık 2025'e kadar çekilmesini talep etti. Bu kapsamda, ülkede bulunan 1000 Fransız askeri ve askeri ekipmanın 6 hafta içinde çekilmesi gerekecek.

AA20 Aralık 2024 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Fransız askerleri için süre verildi! Bir ülkeden daha kovuluyorlar
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Fransız kamu radyosu RFI'nin, Paris hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çad makamları, Fransız askerlerinin topraklarından 31 Aralık'tan önce çekilmesi talebini dün Paris makamlarına iletti.

Bu talep kapsamında, Çad'da bulunan 1000 Fransız askeri ve askeri ekipmanın 6 hafta içinde çekilmesi gerekecek.

'SERT KESİMİNİN BİR BASKI TAKTİĞİ'

Fransız askeri kaynakları, bu kararı Çad makamları bünyesindeki "sert kesiminin bir baskı taktiği" olarak değerlendirerek, bu süre içinde Fransız askerlerinin tamamının çekilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Aynı kaynaklar, Fransa ve Çad makamları arasında Fransız askerlerinin çekilmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

ÇAD MAKAMLARI DOĞRULADI

Çad makamları da Fransız askerlerinin tamamının 31 Aralık'a kadar çekilmesini talep ettiklerini doğruladı.

Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Çad Genelkurmay Başkanlığından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Fransız savaş uçaklarının ülkeyi terk etmeye başladığı bildirilmişti.

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