AA 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:35 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:45

Darmanin, ülkenin güneyindeki Nice kentinde düzenlenen kilise saldırısına ilişkin RTL radyosuna konuk oldu.

Fransa’nın halen terörün önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Darmanin, “Fransa, özgürlükler ülkesi ve istisnai laiklik uygulaması olan bir yer, bu nedenle terörün hedefinde.” ifadesini kullandı.

Darmanin, ayrıca Fransa’nın bir dine değil, İslamcı ideolojiye karşı savaşta olduğunu savundu.

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Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde de benzer İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başlanmıştı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Dünyanın her tarafından Müslümanlar, Macron’un açıklamalarına tepki göstermiş ve Fransız mallarını boykot etme çağrıları yapılmıştı.

