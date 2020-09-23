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Dünya

Fransız basını Başkan Erdoğan-Macron görüşmesini böyle gördü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 07:54 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 08:06
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Le Figaro gazetesi, söz konusu telefon görüşmesini okuyucularına "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor." başlığıyla duyurdu. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediği belirtildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde de Macron'un "Türkiye'yi Akdeniz'de belirsizlik olmadan barış ve iş birliği alanın inşasına yönelik adım atmaya çağırmasına" karşılık Erdoğan'ın Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum içinde olmasını beklediğinin altı çizildi.

Haberde, bu görüşmenin "iki liderin arasındaki karşılıklı sert açıklamaların" ardından bir yatışmanın sinyali olduğuna dikkati çekildi.

Ouest-France gazetesinin haberinde Macron'un Erdoğan ile telefon görüşmesi talebinde bulunarak Türkiye'ye tansiyonu yatıştırma sinyali gönderdiği belirtildi.

Haberde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan krizde Yunanistan'ın yanında yer aldığı ifade edilirken, Erdoğan'ın görüşmede Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediğini söylediği kaydedildi.

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