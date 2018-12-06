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Fransız basını Sarı Yelekliler’in darbe yapmaya çalışacağını iddia etti

Fransız basını Sarı Yelekliler’in Cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini iddia etti.

  • İHA
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Fransız basını adını vermediği Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerinde Sarı Yelekliler’in Cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini iddia etti. Haberlerde Cumhurbaşkanlığının eylemcilerin Elysee Sarayı’nı hedef alabileceğinden ve bunun bir darbe teşebbüsü oluşturmasından kaygı duyduğu belirtildi.
 
“Birkaç bin azılı eylemci Paris’i yıkmaya ve öldürmeye gelecek”
 
Adı verilmeyen yetkilinin basına , “Büyük bir şiddetten korkmamız için sebeplerimiz var, birkaç bin azılı eylemci Paris’i yıkmaya ve öldürmeye gelecek” şeklinde değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü. Haberlerde ayrıca istihbarat sorumlularının Elysee Sarayı’nı uyardığı ve silahlı eylemcilerin parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planladığını söylediği ifadesine yer verildi. 

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