İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,586
  • EURO
    53,1062
  • ALTIN
    6669.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız basını yazdı: TDT politik güç oluyor
Dünya

Fransız basını yazdı: TDT politik güç oluyor

Kazakistan'da düzenlenen son Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ni ele alan Fransız Euronews, “Türk liderler 'etkili jeopolitik güç merkezi' için birleşiyor” ifadesini kullandı.

MEHMET SELVİTOP19 Mayıs 2026 Salı 09:12 - Güncelleme:
Fransız basını yazdı: TDT politik güç oluyor
ABONE OL

Fransız yayın organı Euronews, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde 'Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ni ele aldı.

"Türk liderler 'etkili jeopolitik güç merkezi' için birleşiyor" başlıklı analizde, "Türk Devletleri Teşkilatı liderleri, Kazakistan'da düzenlenen zirvede, küresel jeopolitik ve teknolaojik gelişmelerin hızla arttığı bir ortamda, ittifakın stratejik siyasi ve ekonomik koordinasyonuna yönelik ortak güçlerini ilerlettiklerini açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Analizde bir araya gelen liderlerin, "ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve bölgesel bağlantı geliştirme çalışmalarıyla birlikte dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki genişleme projelerini ilerletmek için güçlerini birleştirdiklerine" yer verildi.

  • Türk Devletleri Teşkilatı
  • Fransız basını
  • Türk liderler

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.