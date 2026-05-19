Fransız yayın organı Euronews, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde 'Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ni ele aldı.

"Türk liderler 'etkili jeopolitik güç merkezi' için birleşiyor" başlıklı analizde, "Türk Devletleri Teşkilatı liderleri, Kazakistan'da düzenlenen zirvede, küresel jeopolitik ve teknolaojik gelişmelerin hızla arttığı bir ortamda, ittifakın stratejik siyasi ve ekonomik koordinasyonuna yönelik ortak güçlerini ilerlettiklerini açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Analizde bir araya gelen liderlerin, "ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve bölgesel bağlantı geliştirme çalışmalarıyla birlikte dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki genişleme projelerini ilerletmek için güçlerini birleştirdiklerine" yer verildi.