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Dünya

Fransız belediye başkanı haddini aştı! Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösterdi

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.

IHA10 Mayıs 2024 Cuma 08:56 - Güncelleme:
Fransız belediye başkanı haddini aştı! Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösterdi
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Fransa'nın Lyon kentinin Belediye başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı. Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi.

Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı.

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