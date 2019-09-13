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Fransız belediye başkanına vergi kaçakçılığından hapis cezası

Paris Ceza Mahkemesi, başkentin banliyölerinden Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany'ye, vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezası verdi.

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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany, vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Balkany'ye, 2009-2014 yıllarında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 10 yıl seçime katılamama cezası verdi.
 
Balkany'nin avukatı Eric Dupond-Moretti, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı.
 
Patrick Balkany'nin eşi ve Levallois-Perret Belediye Başkanı Yardımcısı İsabelle Balkany'e de 3 yıl hapis ve 10 yıl seçime katılamama cezası verildi.
 
Balkany çiftinin, yolsuzluk suçlamasıyla 18 Ekim'de bir duruşmasının daha olacağı belirtildi.

Kara´dan kaçamadılar

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