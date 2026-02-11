İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

Fransız dergiden şaşırtan Epstein iddiası: E-postaları 6 yıldır saklıyorlarmış

Fransız Marianne dergisi, Jeffrey Epstein'e ait binlerce e-postanın 6 yıldır Fransız yargı makamlarının elinde bulunduğunu öne sürdü. Haberde, söz konusu yazışmaların kaynağına ilişkin kritik bir adli belgenin kamuoyunda yeterince gündeme gelmediği vurgulandı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 21:27
Derginin haberine göre, uluslararası basın Epstein'e ait binlerce e-postayı incelemeyi sürdürüyor.

Buna karşın, söz konusu e-postaların kaynağına ilişkin merkezi öneme sahip Fransız adli belgesinin basında neredeyse hiç yer bulmadığı belirtildi.

Haberde, Paris Temyiz Mahkemesinde görevli bir cumhuriyet savcısının 8 Temmuz 2020'de ABD'nin yargı makamlarına gönderdiği adli yardım talebinde, Epstein'e ait "jeevacation@gmail.com" adresli e-posta hesabının Eylül 2019'da Paris'teki evinde yapılan aramada ele geçirildiğinin açıkça ifade edildiği aktarıldı.

Epstein'in e-postaları 6 yıldır Fransız yargısının elindeydi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda Marianne dergisinin haberini alıntılayarak, "Bu bilgi hayati ve aynı zamanda önerdiğimiz parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Leaument, bu meseleyle ilgili resmi kurumlarda olası aksaklıkların araştırılması gerektiğini savundu.

LFI Milletvekili Gabrielle Cathala ise aynı platformdan söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada, "İşte bu yüzden, bu meseleyle ilgili soruşturma komisyonu kurulması talebi sunduk." dedi.

Cathala, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'nin dün komisyon kurulmasına yönelik taleplere karşı çıktığını belirterek, şeffaflığa önem veren tüm milletvekillerinin bu girişimi desteklemesi gerektiğini söyledi.

