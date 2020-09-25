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  • Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı
Dünya

Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın kaçtığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

25 Eylül 2020 Cuma 13:38 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 13:38
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