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Dünya

Fransız diplomatlardan Macron'a ''Gazze'' tepkisi

Fransa'nın Orta Doğu ve Mağrib bölgesi diplomatları, Gazze konusunda ülkelerinin İsrail yanlısı tutumundan 'üzüntü' duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

AA14 Kasım 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Fransız diplomatlardan Macron'a ''Gazze'' tepkisi
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Le Figaro'nun haberine göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da görev yapan 10'a yakın Fransız diplomat, Dışişleri Bakanlığına gönderdikleri bildiride, Gazze konusunda Fransa'nın İsrail yanlısı "virajına" yönelik eleştirilerini iletti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Dışişleri çalışanı, bildiride Macron'un 7 Ekim'den sonra takındığı İsrail yanlısı tutumun, ülkenin bugüne kadar İsrail-Filistin meselesinde benimsediği "denge" siyasetine ters düştüğünün anlatıldığını belirtti.

Dışişleri çalışanı, bildiride, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Macron'un aldığı pozisyonun, Fransa'nın itibarını ve nüfuzunu olumsuz etkilediğinden bahsedildiğini aktardı.

- "(ORTA DOĞU ÜLKELERİ İÇİN) ALTERNATİF SÖYLEMLERİ OLAN FRANSA ARTIK YOK"

Bildiride, Fransa ile Orta Doğu arasındaki güven krizinin "ciddi" boyutlara ulaştığı ve kalıcı olma riski taşıdığı kaydedildi.

İsrail yanlısı dış siyasetin "hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle" ters düştüğüne dikkat çekilen bildiride, " (Orta Doğu ülkeleri için) Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın Orta Doğu'da görev yapan eski diplomatları Denis Bauchard, Charles-Henri d'Aragon ve Yves Aubin de la Messuziere, bildiriye ilişkin Le Figaro'ya verdikleri demeçte, "Orta Doğu'daki Fransız büyükelçilerin, benzeri görülmemiş kolektif bir yaklaşım" sergilediğini belirtti.

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