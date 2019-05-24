Fransız gazetecilere Yemen soruşturması

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emriyle harekete geçen Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI), Yemen’deki savaşta kullanıldığına dair yaptıkları haberlerin ‘ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı’ gerekçesiyle 4 gazeteciyi ifadeye çağırdı. Basın mensuplarından 3’ünün serbest çalıştığı birinin ise Le Monde gazetesi muhabiri olduğu öğrenildi. İstihbarat soruşturması sonrası başta Le Monde olmak üzere ülkenin önde gelen basın kuruluşları, dün yayımladıkları başyazılarında Macron’un halkın haber alma hakkına saldırdığını savundu. Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanan ve ülkede infial yaratan haberlerde, Yemen’de Fransızlara ait 48 ‘Caesar’ topunun Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin canına mal olduğu bildirilmişti.