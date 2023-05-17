Fransız gazetesinden komşuyu kızdıran seçim haritası! Bakan devreye girdi

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri, bütün ülkeler tarafından yakından takip edildi. Türkiye seçimleri birçok dünyaca ünlü gazete ve internet sitesinin manşetlerindeki yerini aldı. Politico'nun haberine göre, Fransız Le Monde Türkiye seçim sonuçlarını açıkladığı haberinde Yunan adalarının bir kısmı Türkiye'ye katınca Yunanistan kanadının tepkisini çekti.

BAKAN DEVREYE GİRDİ

Le Monde'un internet sitesinin İngilizce versiyonunda yer alan harita, Yunan adalarından Sakız, Sisam, İkaria, İstanköy, İos, Amorgos ve Rodos'un Pazar günkü seçimlerde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini gösteriyordu. Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği talimatla Le Monde ile iletişime geçti. Fransız gazetesi Yunanistan yetkililerden gelen talebi olumlu karşıladı ve siteden Türkiye haritasını kaldırdı.