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Dünya

Fransız İHA'sını sapanla vurdu! Afrikalı çocuk ulusal kahraman oldu

Burkina Faso'da bir çocuk, Fransız ordusuna ait İHA'yı sapanla vurarak düşürdü. Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edilirken, küçük ‘snayper' bir anda Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.

Sputnik23 Kasım 2021 Salı 17:08 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 17:08
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Actuburkina.net haber portalının aktardığına göre, 20 Kasım'da, Burkina Faso vatandaşlarının Fildişi Sahili'nden Nijer'e gitmek üzere ülkelerinden geçen bir Fransız askeri lojistik konvoyunun yolunu kapattıkları Kai kentinde meydana geldi.

Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Kai sakini, askeri lojistik konvoyunun geçiş yolunda canlı kalkan oluşturdu.

Sputnik'in haberine göre, geçişlerine izin verilmeyen Fransız askerler, duvarlarla çevrili bir otoparka sığınarak, yabancı askerlerin topraklarındaki varlığından rahatsız olan insanları gözetlemeye başladı.

Bu sırada bir çocuk, protestocuların üzerinden uçarak tepkilerine neden olan Fransız ordusuna ait bir İHA'yı sapanıyla vurarak düşürdü.

Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edilirken, küçük 'snayper' bir anda Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.

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