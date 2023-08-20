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Dünya

Fransız komedyen Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in telefon numarasını herkes açık bir şekilde paylaştı

Fransa'da 'Fatal Bazooka' lakabıyla tanınan ünlü aktör ve komedyen Michael Youn, sahne aldığı gösteride İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e ait olduğu belirtilen telefon numarasını paylaştı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Fransız komedyen Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in telefon numarasını herkes açık bir şekilde paylaştı
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Ülke basınındaki haberlere göre, Mans kentinde düzenlenen "Big Car Show" etkinliği kapsamında sahne alan Youn, Bakan Darmanin'e ait olduğunu söylediği telefon numarasını sahnedeki ekrana yansıttı.

Youn, bu eylemi için "Fransız siyasetine yaptığım küçük bir katkı olsun." ifadesini kullanarak, izleyicilerinden Darmanin'e mesaj atmalarını istedi.

Darmanin'in, kendisinden yardım isteyen kadına tecavüzle suçlandığı ve cinsel istismar mesajlarının yer aldığı davaya gönderme yapan Youn, mesaj yollayanların Darmanin'in söz konusu isteklerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.

- TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Youn'un bu eylemi, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Youn'u "kişisel hayatın mahremiyetini ihlal etmek" ile suçlarken bazı kullanıcılar ise ünlü komedyenin tercihini, "Fransız siyasi sistemi içindeki sorunları kınamanın etkili bir yolu" olarak değerlendirdi.

Bu adımlar üzerine henüz bir tepki vermeyen Darmanin'in Youn'a karşı herhangi hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

Diğer yandan bazı hukukçular, komedyenin "özel hayatın gizliliğini ihlal"le ilgili kovuşturmalar dahil olmak üzere ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini savunurken bir kısmı da bu hareketin kamuoyundaki tartışmaları harekete geçirmenin güçlü bir yolu olabileceği görüşünü paylaştı.

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