AA 25 Kasım 2021 Perşembe 07:15 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 07:15

Dışişleri Bakanı Barry, başkent Vagadugu'ya 100 kilometre mesafedeki Kaya kentinden 18 Kasım'daki geçişi esnasında bölge halkının tepkisine neden olan ve durdurulan Fransız askeri konvoyuna ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Barry, Nijer üzerinden Mali'nin Gao şehrindeki Fransız üssüne ulaşmaya çalışan konvoyda anormal bir durum olmadığını ve daha önce de Fransız askeri konvoylarının Burkina Faso'dan geçtiğini söyledi.

Fransa ile Burkina Faso arasında dostluk ve iş birlikleri bulunduğunu anımsatan Barry, Fransız askerlerinin iddia edildiği gibi terörist gruplara silah taşımadığını, hükümetin konvoyun geçişinden haberdar olduğunu kaydetti. Barry, bölge halkına sükunet ve sağduyu çağrısı yaparak iki ülke arasındaki anlaşmalar uyarınca son yıllarda 20 Fransız askeri konvoyunun ülkeden geçtiğinin altını çizdi.



Ülkede geçen hafta düzenlenen terör saldırıları nedeniyle halkın öfkesini anladığına vurgu yapan Barry, "Düşmanı karıştırmamak lazım. Fransa terörle mücadelede daima bizim yanımızda yer aldı." dedi.

- İNTERNET KESİNTİSİ 96 SAAT DAHA SÜRECEK

Öte yandan konvoy krizi nedeniyle 20 Kasım'da başlayan ve 96 saat süreceği belirtilen mobil internet kesintisinin de 24 Kasım yerel saat ile 20.00'den başlayarak 96 saat daha süreceği duyuruldu.

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ulusal savunma ve kamu güvenliği" nedeniyle mobil internetin 96 saat daha kullanım dışı olacağı kaydedildi. Açıklamada, kesintiden sabit internet hizmetinin etkilenmeyeceği vurgulandı.

- KONVOY KRİZİ

Fildişi Sahili'nden yola çıkan, önce Nijer'in başkenti Niamey ardından Mali'nin Gao kentine gitmeyi hedefleyen 60 kamyon ve 100 askerin bulunduğu konvoy, 18 Kasım'da Burkina Faso'nun Kaya kentinde bölge halkı tarafından durdurulmuştu. Lojistik ekipman taşıyan konvoyun terörist gruplara yardım götürdüğüne inan bölge halkı, konvoyun önünü keserek geçişini engellemişti.



Yaklaşık 72 saat hareket etmesine izin verilmeyen konvoy 20 Kasım'ı 21 Kasım'a bağlayan gece ülkeden ayrılmıştı. Bu sürede bölge halkı sokağa çıkarak Fransa'nın bölgedeki varlığını protesto etmişti. Kalabalığın dağılması ve konvoyun geçişine izin verilmesi için havaya açılan ateş nedeniyle en az 3 kişi yaralanmıştı.

