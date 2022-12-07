Fransız Le Monde yazdı: Erdoğan adeta diplomatik akrobasi yapıyor

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri dünya basının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye, izlediği başarılı denge siyaseti ve samimi yaklaşımı ile bugün Rusya'nın da Ukrayna'nın da en güvendiği ülke konumuna gelmiş bulunmakta.

Türkiye'nin bu denge politikası sayesinde hem kendi çıkarlarını güvence altına alıp, hem tahıl koridoru ve esir takası konularında öncü rol oynayıp hem de Rus şirketler, yatırımcılar ve turistler için de cazip bir ülke haline geldi.

Uzmanların da ortak görüşü, Ukrayna'da da barışın sağlanması er ya da geç Türkiye'nin gayretleriyle mümkün olacak.

Ankara, izlediği dış politika ile Orta Doğu, Kafkasya, Afrika, Doğu Avrupa'daki hiçbir sorunun artık Türkiyesiz çözülemeyeceğini gösterdi.

"ERDOĞAN ADETA DİPLOMATİK AKROBASİ YAPIYOR"

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Batılı devletlerle Rusya arasında hem de savaşın tarafları olan Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü başarılı denge politikası hakkında çarpıcı bir analiz habere imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirme konusunda yetenekli olduğu vurgulanan haberde, Erdoğan'ın en tehlikeli ve zorlu konularda, en deneyimli diplomatları kıskandıracak bir rahatlıkla adeta bir diplomatik akrobasi yaptığı belirtildi.

"BUSH'U, OBAMA'YI VE TRUMP'I KENDİ ÇİZGİSİNE ÇEKTİ"

"Türk devlet başkanı görkemli bir özgüvenle, altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı çok iyi başarıyor" ifadesi yer verilen haberde, Erdoğan'a muhalif olanların bile bu konuda aynı fikirde olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Erdoğan'ın dindar demokrat ABD Başkanı Bush'u, kendisini -İslam dünyasına açılan pencere- olarak gören Obama'yı ve iş adamı Başkan Trump'ı "kendi çizgisine çektiğine" işaret ediliyor.

Star Gazetesi