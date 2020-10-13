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Dünya

Fransız medyası duyurdu, Hacıyev uyardı: Paralı askerler bölgede!

Fransa medyası, ülkede yaşayan Ermeni kökenlilerin, Azerbaycan'a karşı gönüllü asker olarak savaştığını duyurdu. Azerbaycan ise bu kişilerin 'paralı asker' olduğunu bildirerek Fransa yönetimini gerekli tedbiri almaya çağırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Liberation gazetesinin linkini sosyal medya hesabından paylaşarak söz konusu kişilerin 'paralı asker' olarak Azerbaycan'a karşı savaştığına vurgu yaptı.

13 Ekim 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:35
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Liberation gazetesi, Ermeni asıllı bir Fransa vatandaşının Marsilya'dan Erivan'a olan yolculuğunu haber yaptı.

Haberde, 64 yaşındaki Gilbert Minassian'ın tarifeli bir uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gittiğini yazıldı; ondan "bir savaş kahramanı" olarak bahsedildi.

Gazete, bu kişinin 80'li yıllarda da, Azerbaycan'a karşı yine Ermenistan ordusu saflarında çatıştığını duyurdu.

TRT Haber'in haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Liberation gazetesinin linkini sosyal medya hesabından paylaşarak söz konusu kişilerin "paralı asker" olarak Azerbaycan'a karşı savaştığına vurgu yaptı.

Hacıyev, Fransız hükümetini gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Daha önce Le Figaro gazetesi, Strasbourg'dan Ermenistan ordusuna katılan yine Ermeni asıllı bir kişinin haberini yapmıştı.

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