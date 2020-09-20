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Dünya

Fransız medyasında Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki hamlelerinden rahatsız olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Macron'dan Türkçe diyalog çağrısı geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını ve gücünü öven Fransız haber sitesi La Turquie est de retour 'Türkler geri döndü' manşetini attı.

20 Eylül 2020 Pazar 14:23 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 14:55
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Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor. Başta Fransa, Yunanistan, AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Fransız haber sitesi Aleteia da, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKLER GERİ DÖNDÜ

Türkiye'nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini atarak "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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