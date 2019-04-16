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Fransız mermisiyle Yemen’de katliam!

Yemen’de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin gelişi güzel sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri hava saldırılarında Fransız silahları kullanıldığı ortaya çıktı.

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Fransız haber siteleri Mediapart ile Disclose, Savunma Bakanlığın bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi’ne ait 25 Eylül 2018 tarihli Suudi Arabistan’a satılan ve Yemen’de kullanılan Fransız silahlarına dair gizli bir belge yayınladı. Belgede, Arap koalisyon güçlerinin İran destekli Husi milislerine yönelik operasyonlarında Leclerc tankları, akrep obüsleri, Mirage jetleri, Kobra radarları, Cougar ve Dauphin helikopterleri ve Caesar topları kullanıldığı bilgisi yer aldı. 

52 AYRI SALDIRI 

Fransızlara ait 48 Caesar topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016 ile Aralık 2018 arasında Yemen’de meydana gelen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, Suudilerin hava saldırılarında kullandığı jetlerin de Fransız teknolojisi ile donatıldığı kaydedildi. Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018’de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly’ye iletildiği bilgisi yer alırken, haberde Paris hükümetinin Riyad’a 2023’e kadar 147 savaş topu daha teslim edeceği belirtildi.

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