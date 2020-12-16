Fransız milletvekili Autain, Macron yönetimine sert çıktı: Savaş suçlarını nasıl örtbas ederseniz?

AA 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:38

Yemen'de bulunan ve bir kısmı Fransız şirketi Total'e ait Balhaf fabrikasının BAE tarafından "işgal edildiği" belirten Autain, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarına göre bu fabrikada insanların gizli şekilde tutulduğu ve işkence yapıldığını söyledi.

Autain, "Bu konuda Parly'ye soru sordum. Kendisi bilgisinin bulunmadığını söyledi. Le Drian'a endişelerimi dile getirdim. Beni ilgili şirketlere yönlendirdi. Bakanlar ne işe yarıyor acaba." diye konuştu.

51 milletvekilinin Balhaf fabrikasında yaşananların açıklığa kavuşturulması için Le Drian'a açık mektup gönderdiğini ifade eden Autain, Fransız hükümetin sessizliği ve "körlüğü" karşısında burada bu 51 milletvekilinin sözcülüğü yaptığını belirtti.

Autain, Balhaf fabrikası kurulurken Fransız devletinin Total'in de içinde olduğu şirketler grubuna 216 milyon avro kredi verdiğini kaydetti.

Fransız milletvekili, Le Drian ve Parly'ye seslenerek şunları söyledi:

"Hala hiçbir şeyden haberinizin olmadığını mi iddia edeceksiniz? Askeri istihbaratın bir raporu aksini gösteriyor, bunu biliyorsunuz. Bu konuda Fransa'nın sorumluluğu var. Savaş suçlarını nasıl örtbas ederseniz? Birkaç gün önce, halkına işkence yapan (Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) es-Sisi'yi Legion d'Honneur onur nişanı ile ödüllendirdiniz. Bugün sessizliğiniz, BAE'nin, Fransa'nın desteğiyle inşa edilen bir fabrikada işlediği suçları örtbas ediyor."

Le Drian da bu fabrikada yaşananların açıklığa kavuşturulması için çalışma yapıldığını aktardı.

Autain, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dış politikasının sorumsuzca olduğunu ve "özgürlük savaşçılarına" yapılan işkencelerin sorumlularını ödüllendirerek işkenceye maruz kalanların acısını uzattığını belirtti. Autain, hukuk yerine Rafale tipi savaş uçaklarının satışlarının tercih edildiğini kaydetti.

Fransa'da 51 milletvekili, birkaç gün önce Le Drian'a açık mektup göndererek BAE ordusunun Yemen'deki Balhaf fabrikasında işkence işlediğini belirterek bu konuda detaylı bilgi verilmesini istemişti.

Bu konudaki endişelerin dile getirildiği mektupta, bunun uluslararası hukuka ve savaş hukukunu düzenleyen anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.

Le Monde gazetesinin haberinde, bir hastanenin direktörünün tanıklığına göre bu fabrikanın bu yılın başlarında hala faaliyette olduğu ve fabrikada işkence gören kişilerin bu hastanede tedavi gördüğü, bu kişilerin üzerinde işkence izlerinin bulunduğu belirtildi.