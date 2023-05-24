Fransız müzelerinde sergilenen Yahudilerin yağmalanan malları iade edilecek

Senato, dün gece Yahudilerden yağmalanan kültürel varlıkların iadesini öngören yasa tasarısını oyladı.

Oybirliğiyle kabul edilen tasarı, milletvekillerinin onayından geçmesi için Ulusal Meclise gönderildi.

Tasarı, Avrupa'da Yahudi toplumuna yönelik antisemitik saldırıların ve baskıların arttığı, 1933-1945 döneminde Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudilerden geriye kalan kıymetli eşyalar ve kültürel varlıkların iadesini içeriyor.

- YAĞMALANAN MALLAR FRANSIZ MÜZELERİNDE SERGİLENİYOR

Aralarında kitap, tablo ve çok sayıda sanat eserinin yer aldığı ve 2 bin 200'ünün Fransız müzelerinde sergilendiği bu varlıklar sahiplerine veya mirasçılarına geri verilecek.

Fransız Kültür Bakanlığı verilerine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da Yahudilere ait 100 bine yakın yağma eser ele geçirildi.

Almanya'ya götürülen 60 bini, daha sonra Fransa'ya gönderilirken bunlardan 45 bini sahiplerine iade edildi. 13 bini 1950'lerin başlarında başka yerlere satıldı.

Bu kapsamda bu kültürel varlıkların tespiti için 2019'da Araştırma Komisyonu kuruldu.

- SENATO YAKINDA İKİ "ÖNEMLİ" TASARIYI DAHA OYLAYACAK



Öte yandan Senato, yakında, Afrika'dan çalınarak Fransa'ya getirilen kültürel varlıklar ile Fransa'nın eski sömürgelerinden getirdiği insan kalıntılarının iadesini içeren iki yasa tasarısını oylayacak.