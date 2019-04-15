Fransız parlamenter Sonia Krimi aldığı tarihi cevabı hazmedemedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu , TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya’daki NATO Parlamenter Asamblesi toplantısı’ndaki konuşmasını tamamladığında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, “Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.

Bakan Çavuşoğlu ise Krimi’ye tarihi bir cevap vermiş, “Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz” demişti. Çavuşoğlu’nun sözleri sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşıldı, büyük beğeni aldı.

Bu sözlerin ardından Krimi ise salondan kaçtı.

Bakan Çavuşoğlu’nun dünya genelinde yankı uyandıran sözleriyle zor günler geçiren Krimi sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

SALONDAN KAÇMIŞTI, ‘KAÇMADIM’ DEDİ

Krimi, Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası toplantıyı terk etmesi ile ilgili "Salonu diğer bütün Fransız delegeleriyle birlikte terk ettim. Yani kaçmadım. Beni tanıyanlar bilir ki asla kaçmam. Eğer bakan birebir görüşmek ve tartışmak isterse ben buradayım." dedi.

Krimi, hakkında Arapça alt yazılı videolarda ‘toplantıdan kaçtığının’ vurgulandığını söyledi, bunun doğru olmadığını savundu.

Krimi, salonu terk ettiği anların üzerine müzik yerleştirilerek hazırlanan videolarla ilgili "Neden Türkler bu gibi videolar yapıyor? Arap dünyasındaki projeleri neler? Bu çılgınca videolar neden?" şeklinde konuştu.

Fransa’nın sömürgecilik tarihi ile ilgili yapması gereken şeyler olduğunu düşündüğünü savunan Krimi, yine sözde soykırım sözlerini tekrarladı, “24 Nisan’da Ermeni soykırımını anma gününde görüşmek üzere." dedi.

CEZAYİRLİLERDEN TEŞEKKÜR

Öte yandan Krimi'nin sözlerine, Çavuşoğlu'nun verdiği yanıt, sosyal medyada Cezayirlilerden de büyük destek gördü.

Çavuşoğlu'nun NATO PA toplantısında ilk günün ardından Instagram'da, Türk bayrağıyla "İlelebet gölgesinde" mesajıyla yaptığı paylaşıma çok sayıda Cezayir vatandaşı ülkelerinin bayraklarını paylaşarak destek verdi.

Birçok Cezayirli Instagram kullanıcısı, Çavuşoğlu'nun paylaşımının altına Türk ve Cezayir bayraklarını yan yana koyarak teşekkür mesajı paylaştı.

Çavuşoğlu, NATO PA Toplantısında, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." ifadelerini kullanmıştı.