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Sarı yelekliler 14'üncü haftada: Fransız polisi gönüllü sağlık görevlilerini de darp etti

Fransa'da Kasım ayında başlayan sarı yelekliler eylemleri devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin eylemcilere sert müdahalede bulunduğu görüldü.

  • DHA
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Fransa'nın başkenti Paris´te 17 Kasım´da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammın protesto edilmesi için başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi çeşitli ülkelere yayılarak büyüyen sarı yelekliler eylemleri 14´üncü haftasında devam ediyor.
 
Paris ve Lyon´daki gösterilerde polis müdahalesi sürerken, Twitter´da paylaşılan görüntülerde polisin eylemciler üzerindeki sert müdahalesi tepki gördü. Söz konusu görüntülerde polisin aralarında gösterilerde yaralananlara destek olmak için eylemlere katılan sağlık görevlilerin de bulunduğu birkaç kişiyi sert bir şekilde darp ettiği görüldü.
 
Yetkililer, Fransa´nın kuzeyinde yer alan Rouen kentindeki eylemler sırasında ise bir kişinin arabayla göstericilerin arasında girmesinin ardından dört kişinin yaralandığını duyurdu.
 
 
 
 
 

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