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Dünya

Fransız polisinden göç yasası karşıtlarına biber gazlı müdahale

Fransa'da polis, Bretonya bölgesindeki Rennes kentinde hükümetin tartışmalı göç yasasını protesto eden göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

AA26 Ocak 2024 Cuma 01:09 - Güncelleme:
Fransız polisinden göç yasası karşıtlarına biber gazlı müdahale
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Rennes'de göç yasasına karşı çıkan göstericiler sokağa indi.

Yerel basındaki haberlere göre, göç yasasına karşı çıkan 800 kadar gösterici kentteki belediye binasının önünde toplandı.

İktidarın yasayı geri çekmesini isteyen göstericiler, belediyenin önünde barikat kurdu ve polis karşıtı sloganlar attı.

Bazı göstericiler, dükkanların camını indirdi ve şehir merkezinde çam ağaçlarını ateşe verdi.

Kentteki bir mağaza yağmalanırken, bir araç hasar gördü.

Polis, kentte göç yasasına tepkili eylemcileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti.

TARTIŞMALI GÖÇ YASASI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasasını Anayasa Konseyine taşımıştı.

Anayasa Konseyi, göç yasasını kısmen onaylarken, yasayı oluşturan 86 maddeden 30'dan fazlasının çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Parlamentonun göç kotaları oluşturmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar veren Anayasa Konseyi, parlamenterlerin göçle ilgili kota belirleme yükümlülüğü olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

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