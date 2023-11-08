İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5058
  • EURO
    30,5261
  • ALTIN
    1803.42
  • BIST100
    7844.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız Senatosu yasakladı: Oturumu olmayanlar ücretsiz tedavi olamayacak
Dünya

Fransız Senatosu yasakladı: Oturumu olmayanlar ücretsiz tedavi olamayacak

Fransız Senatosu, ülkede oturumu olmayanlar için devlet tarafından ücretsiz tedavi desteğini yasaklayan tasarı maddesini kabul etti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Fransız Senatosu yasakladı: Oturumu olmayanlar ücretsiz tedavi olamayacak
ABONE OL

Fransız Senatosu, göçmen ve sığınmacı konularını kapsayan yasa tasarısını görüşüyor.

Tasarının, devletin, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanını yasaklayan maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanamayacak.

Tasarının bütün maddeleri senatodan geçtikten sonra yeniden müzakere için Ulusal Meclis'e gönderilecek.

GÖÇ YASA TASARISI SENATODA

Hükümetin defalarca ileri bir tarihe ertelediği göç yasası tasarısı, hafta başında senatoda müzakere edilmeye başlanmıştı.

Senatörler, dün tasarının, parlamentoya, gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini ve aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı öngören maddelerini kabul etmişti

Aralıkta, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te ele alınması öngörülen tasarının, son halini alarak yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

  • Fransız Senatosu
  • Tedavi Desteği Yasak
  • Ücretsiz Tedavi Yasak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.