Fransız şirketten terör örgütüne finansman: O fabrika görüntülendi

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki birçok bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmasının ardından sahadaki dengeler değişti. Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgali altındaki Aynularab'a insani yardım ulaştırılması amacıyla Ayn İsa beldesinden geçen bir insani koridor açtı.
Söz konusu insani koridorun çevresinde, Fransız şirketi Lafarge'a ait çimento fabrikası da bulunuyor.
Ortaya çıkan belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi kontrol ettiği dönemde, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde örgütle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Fransız istihbaratının bu süreçte Lafarge'ın bu işbirliğine kayıtsız kaldığı aktarılıyor.
AA, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiğini ortaya koyan belgeleri yayımlamış, bu belgeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ile şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmalarına karar vermişti.