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Dünya

Fransız siyasetçiler Türk üniversitesini hedef aldı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Müslüman karşıtı tutumlarıyla bilinen Fransız siyasetçiler, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'in İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin halkına destek açıklamalarını öne sürerek, üniversite ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden Erasmus+ programının iptal edilmesi için AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
Fransız siyasetçiler Türk üniversitesini hedef aldı
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AP'den bazı Fransız milletvekilleri ve Fransa'nın eski bakanlarından Nadine Morano, sosyal medyadan paylaştıkları mektupta, GİBTÜ'yü "Hamas'a yakın" olmakla suçladı ve AB'nin bu üniversiteyle olan ilişkisini derhal kesmesini istedi.

Fransız siyasiler ayrıca İsrail'in işgaline karşı Filistin halkının yanında yer alan üniversitenin Hamas'ı desteklediğini iddia ederek, Erasmus+ ortaklığını "skandal" olarak nitelendirdi.

Mektupta, üniversitenin eğitim programında İslam'ın merkezi bir rol oynadığı ifade edilerek, Rektör Şehmus Demir'in İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin halkına destek açıklamalarına değinildi.

GİBTÜ'ye yönelik Müslüman karşıtı tutum, Avrupa'daki Müslüman karşıtı eğilimlerin derinleştiği ve aşırı sağcıların AP'de güçlendiği bir süreçte ortaya çıkarken, İslam karşıtı politikaların sadece güvenlik alanında değil, kültürel ve akademik işbirliklerinde de karşılık bulmaya başladığı görülüyor.

Fransız siyasilerin GİBTÜ'ye yönelik eleştirileri, Fransa'nın meşhur haftalık gazetelerinden Journal du Dimanche'ta yayımlanan bir haberde yer alan iddialara dayandırılıyor.

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