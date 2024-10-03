Fransız siyasetçiler Türk üniversitesini hedef aldı

AP'den bazı Fransız milletvekilleri ve Fransa'nın eski bakanlarından Nadine Morano, sosyal medyadan paylaştıkları mektupta, GİBTÜ'yü "Hamas'a yakın" olmakla suçladı ve AB'nin bu üniversiteyle olan ilişkisini derhal kesmesini istedi.

Fransız siyasiler ayrıca İsrail'in işgaline karşı Filistin halkının yanında yer alan üniversitenin Hamas'ı desteklediğini iddia ederek, Erasmus+ ortaklığını "skandal" olarak nitelendirdi.

Mektupta, üniversitenin eğitim programında İslam'ın merkezi bir rol oynadığı ifade edilerek, Rektör Şehmus Demir'in İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin halkına destek açıklamalarına değinildi.

GİBTÜ'ye yönelik Müslüman karşıtı tutum, Avrupa'daki Müslüman karşıtı eğilimlerin derinleştiği ve aşırı sağcıların AP'de güçlendiği bir süreçte ortaya çıkarken, İslam karşıtı politikaların sadece güvenlik alanında değil, kültürel ve akademik işbirliklerinde de karşılık bulmaya başladığı görülüyor.

Fransız siyasilerin GİBTÜ'ye yönelik eleştirileri, Fransa'nın meşhur haftalık gazetelerinden Journal du Dimanche'ta yayımlanan bir haberde yer alan iddialara dayandırılıyor.